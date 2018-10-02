Родственнице отравленного Скрипаля поступают угрозы после аварии
Теперь Виктория хочет сделать экспертизу машины, на которой на прошлой неделе попала в жуткую аварию. На скорости у автомобиля разорвало колесо и он врезался в отбойник. Племянница Скрипаля рассказала, что перед поездкой машину и колеса проверили, они находились в исправном состоянии.
Судя по всему, женщина крайне взволнованна и опасается за свою жизнь. Вначале она не придала особого значения аварии, но через несколько дней ей стали приходить сообщения о том, что ей надо срочно попросить политического убежища в Великобритании, передает НСН.
"Это авария неспроста, и если мы попросим политического убежища, то все будет хорошо", – рассказала Виктория.
Напомним, что 26 сентября Виктория ехала из Ярославля в Москву на очередной эфир, посвященный разоблачениям отравителей Скрипалей. За рулем был ее муж. Около трех часов дня при хороших видимости и погодных условиях иномарка въехала на территорию Подмосковья, и через 500 метров после въездной стелы произошло ДТП.
От тяжелых травм находившихся в машине спасло то, что все они были пристегнуты. Удар был таким сильным, что некоторые запчасти вылетели на встречную полосу. Скрипаль с мужем смогли выбраться из покореженной машины через переднюю пассажирскую дверь и вызвали полицию.
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