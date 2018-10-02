Родственнице отравленного Скрипаля поступают угрозы после аварии

Племянница отравленного в Британии шпиона Виктория Скрипаль сомневается, что авария, в которую она попала, была случайностью. У ее машины лопнуло колесо в тот момент, когда женщина со своим супругом ехала на телеэфир в Москву.

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