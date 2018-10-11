Меланья Трамп рассказала об издевательствах
Меланья рассказала о своем проекте под названием Be Best, направленном на борьбу с травлей в Сети. Она занялась им неспроста.
"Могу сказать, что я человек, над которым в мире издеваются больше всего", – цитирует жену Дональда Трампа ABC News. Она призналась, что является одной из таких несчастных.
По словам первой леди США, на проект Be Best ее сподвигли в том числе издевательства над ней самой. При этом она добавила, что с ранних лет детей необходимо научить вести себя в Сети. Также они должны знать, как противостоять издевательствам.
Отметим, Меланья действительно является мишенью для хейтеров. И если для поклонников она – икона стиля и вкуса, то недоброжелатели при любой возможности спешат раскритиковать жену президента США.
Так, ранее Меланью Трамп разнесли за костюм колонизатора, который она выбрала для поездки в Кению в рамках африканского турне. А также ее обвинили в том, что она обувается в масс-маркете.
Кроме того, до сих пор не утихают слухи о том, что Меланья и Дональд Трамп – на грани развода. Напомним, в феврале 2018 года первая леди США приехала на сессию Конгресса отдельно от мужа и в последний момент отказалась лететь с ним в Давос на Всемирный экономический форум. Причина – в слухах об изменах Трампа.
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