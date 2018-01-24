Саакашвили "застрелили" на берегу Черного моря

В соцсетях подняли на смех упавшего на берег Черного моря скандального политика Михаила Саакашвили. Экс-президент Грузии попробовал себя в новом качестве – он снял фильм "Возрождение Украины".

Фрагмент фильма Саакашвили сам выложил в Сеть и это, похоже, стало большой ошибкой политика. Его подняли на смех пользователи и одновременно создали несколько десятков пародий.

Интересно, что документальная картина о возрождении Украины снята почему-то на русском языке. Ключевой эпизод фильма, который стал объектом насмешек, происходит на пляже недалеко от Одессы. Саакашвили идет вдоль воды и рассказывает о преимуществах пляжей. Политик во время прогулки высказывает мнение, что в этом районе Одесской области можно построить казино и отели, а также восторгается красотой природы.





"Это что-то с чем-то, посмотрите – простор и воля. Это красота! Это чудо! Это что-то с чем-то!" – говорить Саакашвили и падает спиной на песок. После падения он разводит руки и ноги, видимо, изображая звезду.

Эта сцена вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Кто-то полагает, что изображать морскую звезду у экс-президента действительно получается хорошо и Саакашвили всю жизнь занимался не тем.

#Саакашвили перевезет столицу Украины в край разведенных долгожителей. Политик рассказал о своем амбициозном проекте, стоя возле дорожного указателя "Шпола", городка в Черкасской областиhttps://t.co/tp5aVbVjhT — KP.UA (@kp_ukraine) 23 января 2018 г.

Другие называют ролик странным и полагают, что снят он из-за плохих предчувствий Саакашвили. Пользователи сделали и несколько пародий на этот фрагмент фильма. Самая яркая – идущего по пляжу политика подстреливает из ружья Чак Норрис.





"Если без звука смотреть, то Михо показывает каких рыб поймал, а в конце от такого размера сам охренел и рухнул", – пишет пользователь Max7777777. "Когда лег в чистую постель", "Что-то с чем-то. Это уровень публичного красноречия? Это все, что он сказать хотел", "Где уж он только не валялся", – гласят комментарии.