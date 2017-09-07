У больного раком ведущего Беляева от онкологии умерли жена и мать

После того как телеведущий Андрей Беляев из-за онкологии лишился двух своих самых близких женщин, смертельное заболевание настигло его самого. Он призвал зрителей бережно относиться к собственному здоровью.

"Шесть лет тому назад мне поставили диагноз "рак легких". Сделали компьютерную томограмму, и вот такой результат. Естественно, что тогда я был в шоке. Я даже бросил курить. И я не потому бросил курить, что это опасно для здоровья, а потому, что я не мог курить. Тогда меня в буквальном смысле просто вернули на землю", – рассказал Александр Беляев в выпуске программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, вышедшем 7 сентября.

Как рассказал мэтр тележурналистики, он только с годами пришел к пониманию, что к собственному здоровью нужно относиться бережно. Нужно слушать врачей и регулярно обследоваться. Ведь вернуть ушедшее здоровье уже не получится.

"Если бы можно было все прокрутить назад… Тем более, что Боженька мне говорил об этом шесть лет назад. Естественно, что я почувствовал себя непривычно. Ну и дурак, иди к врачу, проверь. Всего-то", – рассказал телеведущий.

Новость о тяжелой болезни оказалась для Беляева неожиданной. К тому же у него еще обнаружили диабет второго типа.

"За два сеанса химиотерапии я съел такое количество таблеток, которое не съел за всю предыдущую жизнь. Ну ничего, врачи сказали: "Вы знаете, у вас положительный тренд. Но операцию надо делать". Так что, дорогие зрители, не бойтесь врачей, это святые люди. Я обратился к нашим специалистам", – заявил журналист. "Мне бы хотелось стать лучше. Не знаю, сколько мне осталось. Хотелось бы, чтобы твои близкие, твои самые любимые люди, которые тебя окружают и в какой-то мере от тебя зависят, чтобы у них и дальше… Мне бы хотелось еще больше помочь им", – заявил ведущий прогноза погоды.

Как рассказал в прямом эфире журналист, он потерял мать и жену. Это случилось в течение последних двух лет. "Кстати, онкология. И у той и у другой", – поделился он.

"Мама у него умерла от лейкемии, да и папа непонятно что получит… Поэтому ребенку, если у него родители больны, надо обязательно показываться врачам", – заключил Александр Беляев.