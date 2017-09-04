"Генеральная уборка" доказала свою эффективность

В понедельник, 4 сентября, представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) подвели промежуточные итоги работы проекта "Генеральная уборка". Общественники рассказали о достижениях, а также проблемах проведения реформы в сфере обращения с мусором и другими отходами.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева заявила, что проект "Генеральная уборка" подтолкнул граждан, экспертов и чиновников к более активному участию в решении проблем с отходами. Вместе с тем она отметила, что есть некоторые проблемы, которые мешают реализации реформы.

В частности, указала она, до сих пор непонятно, как стимулируется участие малого и среднего бизнеса в раздельном сборе мусора. "Соответствующее поручение президента РФ надо было выполнить к 1 июня этого года. Прошло несколько месяцев, но мы до сих пор не видим, каким образом представители министерств планируют это делать", – сказала Тимофеева.

В свою очередь, координатор проекта Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка", депутат Госдумы Владимир Гутенев подчеркнул, что эксперты ОНФ за последние семь месяцев получили 12,4 тысячи обращений граждан. В настоящий момент решено более 3,6 тысячи проблем – это четверть всех поступивших от граждан обращений.

По словам Гутенева, отмеченные на интерактивном ресурсе проекта свалки ликвидируются как надзорными органами и местными властями, так и самими активистами ОНФ. "В четверти случаев территории, где находились свалки, облагорожены. Мы опрашивали граждан и определяли, что они хотели бы видеть на этом месте: зеленые насаждения или детские площадки и так далее", – подчеркнул парламентарий.

Как отметил координатор "Генеральной уборки" Дмитрий Миронов, аналогов подобных проектов в настоящий момент нет. "В процессе реализации проекта с начала года были задействованы порядка 100 тысяч граждан через субботники и другие мероприятия по очистке территорий от накопленных загрязнений. В целом, по стране таких мероприятий прошло около тысячи, в них приняли участие жители регионов и населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости свалок", – сказал он. При этом общественник подчеркнул, что в этой работе активистов ОНФ активно поддерживали известные артисты и журналисты, что еще больше привлекло внимание граждан к проекту.

Но на достигнутых результатах в Общероссийском народном фронте останавливаться не собираются. "Фронтовики" заявили о планах по дальнейшему развитию контроля за экологической ситуацией посредством интернета. Миронов уверен: проект доказал свою эффективность. "Поэтому мы будем выступать за создание единого интерактивного ресурса по всем абсолютно компонентам природы с участием региональной и федеральной властей", – сообщил общественник.

Проект "Генеральная уборка" был запущен ОНФ в 2017 году. Идея проекта возникла после итогового "Форума Действий", на котором президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин выступил за создание общественного геоинформационного ресурса. Она заключалась в том, чтобы любой пользователь мог обозначить на интерактивной карте незаконную свалку, с которой будут бороться региональные власти и волонтеры при содействии ОНФ.

