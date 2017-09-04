"ЕР" открывает двери "Гражданского университета"

Партия "Единая Россия" преобразовала свой партийный проект "Гражданский университет", запущенный еще в 2011 году, в полноценный учебный центр, который в конце августа был зарегистрирован в качестве юридического лица. Об этом рассказал секретарь Генерального совета "ЕР" Сергей Неверов.

Он сообщил, что "Гражданский университет" начнет свою работу в ближайшие месяцы после получения лицензии. В настоящий момент идет подготовка процедуры лицензирования образовательной деятельности. Это позволит учебному центру выдавать официальные документы о повышении квалификации.

По словам Неверова, главной задачей образовательного учреждения станет построение эффективной системы дополнительного образования, ключевой частью чего должна стать система электронного обучения, позволяющая использовать дистанционные технологии в образовательном процессе. "Таким образом, речь идет о повышении квалификации партийного актива во всех регионах Российской Федерации с помощью интернета", – сказал секретарь Генсовета "ЕР".

"Гражданский университет" позволит в первую очередь повысить свою квалификацию секретарям первичных и местных отделений, а также руководителям исполнительных комитетов, штабным юристам, председателям избирательных штабов и другим сторонникам партии. Не останется в стороне и молодежь – актив "Молодой Гвардии Единой России". "Мы начнем с обучения своего актива, а если придут желающие в рамках каких-то проектов, то пожалуйста. У нас смогут учиться не только члены Партии, но и сторонники и беспартийные", – подчеркнул Неверов.

Также он сообщил, что в настоящий момент разрабатывается программа "Управление проектами". При этом особое внимание в работе учебного учреждения будет уделено секретарям первичных отделений. "Это те, кто каждый день на связи с гражданами, они отвечают на вопросы об идеологии партии, о принимаемых решениях. Тоже самое и региональный партактив. Не должно быть такого, что не знают базовых, элементарных вещей, как структурно построена наша работа, кто за что отвечает", – заявил секретарь Генсовета ЕР.





В свою очередь, руководитель ЦИК "ЕР" Владимир Бурматов заверил, что учеба в "Гражданском университете" будет бесплатной. По его словам, студенты смогут пользоваться всеми преимуществами интерактивного обучения. "Человек заходит в свой личный кабинет в удобное для себя время и в удобном режиме проходит курс дистанционного повышения квалификации по той дисциплине, которую он для себя выбрал", – пояснил он.

Бурматов отметил, что необходимо будет прослушать 72 часа лекций, затем пройти практические занятие, а после чего выполнить тесты, по результатам которых человеку будет присваиваться диплом. "Обучение в рамках Учебного центра "Гражданский университет" – это точно такое же обучение, как и любое другое обучение, связанное с получением диплома", – сказал Бурматов.

В образовательную систему "Гражданского университета" планируется ввести также вебинары – онлайн-лекции, которые можно будет прослушать вне зависимости от прохождения того или иного учебного курса до этого. "Это будут лекции наших политиков, политологов, они будут проходить в постоянном режиме", – сообщил Бурматов.

Он особо подчеркнул, что создаваемая в рамках учебного заведения "ЕР" образовательная система пока не имеет аналогов в стране. Всего "Гражданский университет" может обучать 80 тысяч человек в режиме онлайн. При этом личность студента будет подтверждаться посредством специальной технологии распознавания лиц и верификации пользователей. "Рассчитываем, что в этом году слушатели первого курса по программе "Управление проектами" приступят к процессу обучения", – добавил глава ЦИК "Единой России".

Руководитель советом "Гражданского университета" будет заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова, профессор Андрей Кошкин. В настоящий момент именно под его руководством ведется разработка курса "Управление проектами". Для реализации образовательной программы подбирается команды из высококвалифицированных специалистов.

