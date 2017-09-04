Когда Москва полностью погрузится в осень
Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, комфортный период, который называют бабьим летом, подошел к концу, исчерпав лимит наполовину. Москвичи почувствуют это уже вечером 4 сентября. Над городом нависнет холодный атмосферный фронт, небо затянет тучами, начнет накрапывать дождь. Температура воздуха не превысит +15.
Однако настоящее погружение в осень синоптик пообещал 5 сентября. "В тыл циклона задуют промозглые северные ветры, станет пасмурно, зарядят затяжные дожди", – предупредил Тишковец.
Температура воздуха в ночное время упадет до +5...+10, днем будет немного теплее – +8...+13. Метеоролог подчеркнул, что эти показатели ниже климатической нормы. Специалист подчеркнул: учитывая высокую влажность воздуха (90-100%), ощущение холода усугубится.
Напомним, что 1 сентября в Москву вернулась по-настоящему летняя погода, которая продержалась все выходные. Днем воздух в столице прогревался до +23...+25, было солнечно и без осадков. Ночью также было достаточно тепло – +13...+15.
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