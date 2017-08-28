В Москву снова вернется лето
Начало недели неприятно удивило москвичей холодом и дождем. Однако, по данным специалистов Гидрометцентра, уже к 1 сентября в столицу вернется летняя погода. В День знаний воздух прогреется до +25 градусов, будет преимущественно солнечно, небольшая облачность.
Ночью похолодает до +13 градусов. В выходные характер погоды не изменится. 2 и 3 сентября днем столбик термометра поднимется до +22 градусов, ночью – до +14 градусов, осадков не ожидается, сообщают "Метеовести".
Однако так повезет не всем регионам России. В Вологодской области ожидаются северный ветер и дожди, пишет "Российская газета". Днем воздух будет прогреваться максимум до +16 градусов. В Ненецком округе днем – +12…+17 градусов. Такая же температура будет и в Архангельской области.
В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях ночи будут уже совсем холодные – температура не поднимется выше +3 градусов, днем – +12...+17. В Коми чуть теплее – от 16 до 21 градуса тепла.
На Урале пойдут дожди, но в начале недели будет довольно жарко: днем – до +28 градусов. В Башкирии тоже пока лето – ожидается до +25 градусов. На юге Тюменской области – +22...+27 градусов днем, возможны дожди. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае будет сухо, дневные температуры – в пределах +16...+21 градуса. Местами – до +27.
В Иркутской области ожидается по-настоящему осенняя погода – +11...+16 градусов днем. Ночью в низинах заморозки до -5 градусов. В Бурятии днем +13...+18 градусов, ночью – до -5.
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