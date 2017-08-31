Первого сентября на Москву опустится радиационный туман

Метеорологи обещают теплое начало осени – температура днем 1 сентября составит +21 градус, осадков не предвидится.

Утро будет холодным, всего девять градусов тепла – об этом сообщает глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что в первой половине дня на город опустится туман. "Мы называем его радиационным, он появляется от выхолаживания подстилающей поверхности. Но потом, когда туман развеется, будет тепло", – добавил Вильфанд.

Синоптики считают, что первого числа в Европейской части России начнется бабье лето. "1 сентября, 2-го и 3-го температура будет выше 20 градусов, 4-го и 5-го сентября – 15-20 градусов, так что вполне можно говорить о раннем бабьем лете, – заявил Роман Вильфанд. – Бабье лето – это период очень сухой и теплой погоды после ненастья. И действительно, последние дни были очень ненастными. Конечно, мы прогнозируем, что будут еще периоды бабьего лета, о которых мы будем оповещать с большим удовольствием".

В День знаний природа подарит хорошую погоду большей части страны: дожди ожидаются только в Якутии и Магаданской области. Самый жаркий день обещают в Астрахани – там утром будет +21 градус, а позже воздух прогреется до +23. В целом в Европейской части России будет солнечно, температура – около 20 градусов выше нуля.

Роман Вильфанд отметил, что в уходящем августе дождливых дней было меньше нормы, а осадков при этом выпало больше. "В среднем за три летних месяца бывает 52 дождливых дня, в этом году было только 33 дня с осадками, и они были интенсивными", – приводит ТАСС слова главы Гидрометцентра. Он также отметил, что 2017 год занимает второе место в списке самых теплых в России с начала века.