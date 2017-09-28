Синоптики объявили об окончании лета в Москве

В столичном регионе закончилось лето, объявили ведущие синоптики страны. Метеорологи считают, что пора начинать отопительный сезон.

"Лето закончилось в климатическом и в обывательском смысле. В Москве наступает период прохладной температуры. В ночь на воскресенье, 1 октября, прогнозируем заморозки, уже не только по области, но и по Москве", – рассказал РБК глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его утверждению, 30 сентября и 1 октября дневные температуры составят +6...+11 градусов. 2 и 3 октября будет от -2 до +3 – ночью, днем – +6...+11. "Совсем не жарко", – добавил Вильфанд.

Прогнозируют похолодание и эксперты центра погоды "Фобос". Ведущий специалист Евгений Тишковец напомнил, что третьи сутки подряд в столице держится абсолютный рекорд атмосферного давления. Причиной тому является господство скандинавского антициклона. Отсюда – сильное ночное выхолаживание, низкая среднесуточная температура и ветра, несущие в столичный регион новые порции полярного и арктического воздуха.





"В таких условиях температурный режим продолжит медленное понижение, и уже начиная с 28 сентября и далее в устойчивом порядке среднесуточная температура в Москве окажется ниже восьмиградусной отметки. А это есть предлог для начала отопительного сезона", – пояснил Тишковец.