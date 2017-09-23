К Москве приближаются сильные заморозки

Европейскую часть России охватила первая волна заморозков. Ночное падение температуры ниже нуля скоро доберется и до Москвы.

Влияние на погоду в Европейской части России оказывается мощный антициклон, который охватил сразу несколько регионов. Из-за него днем погода будет солнечной, но ночью температура будет резко опускаться.

Синоптики пояснили: в небе циркулирует арктический воздух, который во время ясной погоды слишком быстро остывает. Из-за этого ночью 23 сентября сразу в нескольких регионах были зафиксированы заморозки, передает портал Метеоновости.

Речь идет о Нижегородской (-0,8 градуса), Костромской (-1,4), Ярославской (-1,9) и Кировской областях (-1,9). Также ниже нуля температура опустилась в Татарстане (-0,8), Марий-Эл(-1), Карелии (-1,4) и Коми (-2,2) – последние значения обыватели могут назвать слишком сильными заморозками для сентября.

Ну вот и дождались... Первые заморозки и первый кабачок ������. Мы его назвали ОТМОРОЗОК�������� #осень #урожай #заморозки #кабачки Публикация от Наталья Незванова (@natalianezvanova) Сен 23 2017 в 1:13 PDT

Вплотную похолодание подобралось и к российской столице. В Московской области в ночь на 23 сентября температура воздуха достигла значения в -0,6 градуса. Не исключено, что скоро сильные заморозки доберутся и до главного мегаполиса страны.

Публикация от Людмила Ильина (@chudu_platonova) Сен 22 2017 в 2:27 PDT

Отметим, что средняя температура в Москве в сентябре колеблется в пределах +11,5 до +12 градусов. Абсолютный минимум для этого месяца – -8,5 градусов.