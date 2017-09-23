К Москве приближаются сильные заморозки
Влияние на погоду в Европейской части России оказывается мощный антициклон, который охватил сразу несколько регионов. Из-за него днем погода будет солнечной, но ночью температура будет резко опускаться.
Синоптики пояснили: в небе циркулирует арктический воздух, который во время ясной погоды слишком быстро остывает. Из-за этого ночью 23 сентября сразу в нескольких регионах были зафиксированы заморозки, передает портал Метеоновости.
Речь идет о Нижегородской (-0,8 градуса), Костромской (-1,4), Ярославской (-1,9) и Кировской областях (-1,9). Также ниже нуля температура опустилась в Татарстане (-0,8), Марий-Эл(-1), Карелии (-1,4) и Коми (-2,2) – последние значения обыватели могут назвать слишком сильными заморозками для сентября.
Вплотную похолодание подобралось и к российской столице. В Московской области в ночь на 23 сентября температура воздуха достигла значения в -0,6 градуса. Не исключено, что скоро сильные заморозки доберутся и до главного мегаполиса страны.
Отметим, что средняя температура в Москве в сентябре колеблется в пределах +11,5 до +12 градусов. Абсолютный минимум для этого месяца – -8,5 градусов.
Артист уверен, что каждый сам расплачивается за свои поступки
Актриса жестко высказалась в адрес коллеги
Красавица собирается вновь лечь под нож хирурга
Блогер упомянула короля эстрады в очередной критической заметке