Куда по утрам едут пенсионеры

Сотрудники Росстата изучили досуг российских пенсионеров и узнали, какие места они посещают чаще всего. Эта статистика поможет ответить на "вечный" вопрос, куда именно едут дедушки и бабушки в общественном транспорте по утрам.

Как выяснилось, чаще всего российские пенсионеры в свободное время отправляются в религиозные учреждения – в них ходит 19,8% пожилых людей. Этот показатель в два раза превышает долю всех респондентов, посещающих церковь – 8,6%. Примечательно, что дедушки и бабушки посещают храмы вне зависимости от их религиозности. Эксперт Оксана Синявская уверена, что церковь является одним из немногих доступных институтов социализации пенсионеров.

Среди популярных мест досуга у пожилых людей необходимо выделить театры, концертные залы и музеи, передает газета "Известия". Согласно результатам опроса, пенсионеры ходят по культурным учреждениям чаще (3%), чем жители России в целом (2,5%). "Старшее поколение воспитано в традициях, предполагающих, что посещение театров, музеев и концертов — это признак культурного человека и часть образа жизни", – пояснила специалист, подчеркнув, что большую роль играют и специальные льготы для пенсионеров.

Также отметим, что одним из самых популярных мест досуга у пожилых людей является бассейн. Несмотря на то, что в целом российские пенсионеры занимаются спортом реже, чем европейские, регулярным плаванием увлекаются 22% из них. Также популярны турпоходы и занятия спортом на дому. "Обычно люди старшего возраста предпочитают делать зарядку дома, в частности, это объясняется недостаточно развитой инфраструктурой", – отметила Оксана Синявская.

А почему только пенсионеры по утрам куда-то едут pic.twitter.com/DaUyZvnv0u — darinka (@ruban23daryna) 30 мая 2015 г.

Между тем стоит подчеркнуть, что пенсионеры практически не посещают места общественного питания – регулярно в рестораны и кафе ходят лишь 2% пожилых людей. Более того, чем человек старше, тем реже он посещает подобные заведения – среди людей до 60 лет эта доля составила 4,4%, а после 70 лет – 0,6%.

В заключение отметим, что российские пенсионеры хорошо образованы и сравнительно активны как в семейной жизни, так и в использовании интернет-технологий. Тем не менее, им недоступны многие развлечения в связи с нехваткой денег и плохим состоянием здоровья.