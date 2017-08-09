Куда по утрам едут пенсионеры
Как выяснилось, чаще всего российские пенсионеры в свободное время отправляются в религиозные учреждения – в них ходит 19,8% пожилых людей. Этот показатель в два раза превышает долю всех респондентов, посещающих церковь – 8,6%. Примечательно, что дедушки и бабушки посещают храмы вне зависимости от их религиозности. Эксперт Оксана Синявская уверена, что церковь является одним из немногих доступных институтов социализации пенсионеров.
Среди популярных мест досуга у пожилых людей необходимо выделить театры, концертные залы и музеи, передает газета "Известия". Согласно результатам опроса, пенсионеры ходят по культурным учреждениям чаще (3%), чем жители России в целом (2,5%). "Старшее поколение воспитано в традициях, предполагающих, что посещение театров, музеев и концертов — это признак культурного человека и часть образа жизни", – пояснила специалист, подчеркнув, что большую роль играют и специальные льготы для пенсионеров.
Также отметим, что одним из самых популярных мест досуга у пожилых людей является бассейн. Несмотря на то, что в целом российские пенсионеры занимаются спортом реже, чем европейские, регулярным плаванием увлекаются 22% из них. Также популярны турпоходы и занятия спортом на дому. "Обычно люди старшего возраста предпочитают делать зарядку дома, в частности, это объясняется недостаточно развитой инфраструктурой", – отметила Оксана Синявская.
А почему только пенсионеры по утрам куда-то едут pic.twitter.com/DaUyZvnv0u— darinka (@ruban23daryna) 30 мая 2015 г.
Между тем стоит подчеркнуть, что пенсионеры практически не посещают места общественного питания – регулярно в рестораны и кафе ходят лишь 2% пожилых людей. Более того, чем человек старше, тем реже он посещает подобные заведения – среди людей до 60 лет эта доля составила 4,4%, а после 70 лет – 0,6%.
В заключение отметим, что российские пенсионеры хорошо образованы и сравнительно активны как в семейной жизни, так и в использовании интернет-технологий. Тем не менее, им недоступны многие развлечения в связи с нехваткой денег и плохим состоянием здоровья.
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