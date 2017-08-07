Москвичам пообещали неделю настоящего лета
До 13 августа в Москве осадков практически не будет из-за господствующего антициклона. Днем в понедельник ожидается до 28 градусов, а следующей ночью до 18 градусов по Цельсию. Кратковременные дожди пройдут лишь 11 и 12 августа, и то не во всех районах мегаполиса.
"Теплая погода сохранится в Москве всю неделю", – сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. Как следует из прогноза метеорологов, дожди прекратятся с 8 августа, а температура воздуха достигнет 23–25 градусов.
Уже к 10 августа воздух прогреется до 27 градусов. Несмотря на то, что 11 августа синоптики предсказывают облачность и небольшой дождь, сохранится жаркая погода – 29 градусов. Кратковременный небольшой дождь ожидается и 12 августа, в то время как температура сохранится на уровне 24–29 градусов.
Самым жарким на этой неделе будет 13 августа. В этот день вероятна переменная облачность без осадков, а воздух прогреется до 27–32 градусов.
Напомним, в начале июля директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о том, что во второй половине на территории Центральной России ожидаются ливни, грозы и смерчи. При этом он подчеркнул, что многие природные катаклизмы до сих пор нельзя предсказать заблаговременно.
Опозорившийся украинский президент мог не простить молодого человека
Светская львица отдыхает в Малибу
Журналистка посетила концерт группировки в Юрмале
В Турции увеличилось число людей, заразившихся вирусом Коксаки