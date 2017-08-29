Чайка взял провинившихся синоптиков в оборот

Генпрокуратура, которую возглавляет Юрий Чайка, выразила крайнее недовольство работой синоптиков. Метеорологическая служба, в свою очередь, опровергла обвинения в свой адрес.

По мнению Генпрокуратуры, синоптики дают недостаточно точные прогнозы. Так, в Москве это привело к "катастрофическим последствиям". Напомним, жертвами урагана 29 мая стали 16 человек, ранения получили около 200.

"Вследствие воздействия грозы, сильного дождя, града и ветра, достигавшего скорости 30 метров в секунду, повреждено более 30 тысяч деревьев, свыше двух тысяч автомобилей, кровли сотен зданий, нарушено электроснабжение в жилых помещениях 18,3 тысячи граждан – по предварительным оценкам, размер причиненного ущерба составил около 200 миллионов рублей", – уточнил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

В Генпрокуратуре считают, что одной из причин катастрофы стал неточный прогноз, "согласно которому 29 и 30 мая в регионе порывы ветра при грозе не должны были превысить 17–22 метра в секунду", пишет "Коммерсантъ". Наздорное ведомство также недовольно, что метеослужба не организовала повсеместный мониторинг содержания в воздухе опасных веществ – мелкодисперсной пыли и диоксинов.

По словам Куренного, сегодня государственная сеть мониторинга атмосферного воздуха отсутствует в Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Республике Марий Эл, Чечне, Ненецком автономном округе, а также Алтайском крае. Генпрокуратура рекомендует Минприроды лучше контролировать работу синоптиков.

Между тем Росгидромет отверг все эти обвинения. По словам заместителя руководителя ведомства Игоря Шумакова, метеосводка на роковое 29 мая была точной. "Прогноз был верный", – цитирует его РБК.