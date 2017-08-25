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Общество

Осень "дыхнет" на москвичей холодом

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Smirnov
Метеорологи рассказали, какая погода ждет москвичей в предстоящие выходные 26 и 27 августа. По прогнозам специалистов, осень продолжит свое наступление.
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Как подчеркнули в центре погоды "Фобос", в пятницу, 25 августа жители столицы уже "ощутили холодное дыхание осени", передает "Московский Комсомолец". "Температура уже оказалась ниже климатической нормы, сегодня плюс 16 – 18 градусов будет. В основном пасмурная погода, кое-где – слабые моросящие осадки, западный ветер четыре-девять метров в секунду", – рассказали синоптики. 

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Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

В предстоящие выходные москвичей ждет прохладная погода и осадки. В субботу температура воздуха днем поднимется до +23 градусов, будет солнечно и без осадков. А в воскресенье резко похолодает до +16, пойдут дожди.  

Также метеорологи сообщили, какая погода ожидается в столице в День знаний. По прогнозам специалистов, 1 сентября будет солнечно и прохладно. Комфортную погоду принесет скандинавский антициклон. "Утром – от 8 до 13 градусов тепла на период линейки, прохладно, но зато без осадков", – цитируют РИА Новости синоптика. 

Напомним, на прошлой неделе москвичи изнывали от 30-градусной жары. Однако уже начиная со вторника, 22 августа, погода резко испортилось. Температура воздуха опустилась до +20 градусов, начались дожди, местами – с грозами и градом. 

Автор: Рудольф Великолепный25 августа 2017, 11:58
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