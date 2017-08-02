В России хотят разрешить гей-парады в День ВДВ
Сенатор отметил, что ветераны ВДВ стараются бороться с ненастоящими "голубыми беретами", создающими неблагоприятный антураж на их празднике. По его словам, политики "уже дали такую команду, особенно по афганцам, выявлять и просто бить".
"На День ВДВ можно разрешать гей-парады. Потому что все десантники, которых я знаю, они все "лесбияны", так как они очень любят женщин", – заявил Клинцевич. Отметим, в 2015 году гей-активисты в нескольких российских городах выразили желание провести массовые акции в День ВДВ, однако региональные власти отказались согласовывать мероприятия.
В #Петербурге отменили #гей-парад в день #ВДВ— SolusNews.com (@efopetel) 27 июля 2015 г.
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Как писали Dni.Ru, ранее представители секс-меньшинств подали заявку на проведение в Архангельске гей-парада в День Воздушно-десантных войск (ВДВ), 2 августа. Было заявлено, что в мероприятии примут участие до ста человек.
В свою очень мэр Архангельска Виктор Павленко пообещал разрешить провести в столице Поморья ЛГБТ-мероприятия. Однако оно так и не состоялось. Организатор московского гей-парада Николай Алексеев, многократно подававший в архангельскую горадминистрацию заявки на проведение ЛГБТ-мероприятий, расценил заявление мэра как попытку "столкнуть" гомосексуалов с десантниками.
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