"Субботник" Навального проводят бомжи и гей-активисты
Осужденный за мошенничество Алексей Навальный решил напомнить россиянам, что намерен участвовать в президентских выборах 2018 года. С этой целью основатель ФБК отправил на улицы Москвы и еще нескольких городов агитаторов, облаченных в футболки с именем "претендента".
Несмотря на то что характер судимости и приговора, а также разъяснения ЦИК однозначно говорят о том, что оппозиционер не имеет права выдвигать кандидатуру на выборах главы государства в 2018 году, команда Навального продолжает не только публичную агитацию, но и сбор средств с граждан.
Организаторы "субботника" подчёркивают, что в мероприятии принимают участие "сознательные и активные граждане, которые хотят другого будущего для своей страны". Однако на точках в Москве, где расположились агитационные пункты Навального, – у метро "Комсомольская", в Кузьминках, на "Юго-Западной" и "Курской" – открывается совсем другая картина. Как выяснили гражданские журналисты Life.ru, листовки с призывами выступать за Алексея Навального и его несуществующую "президентскую кампанию" раздавали граждане не особо презентабельного вида.
Один из "активистов" на вопрос журналиста "что раздаешь?", ответил: "За Навального какого-то там, депутата Госдумы... Бог его знает, кто он там! Мне по... (все равно) на него вообще. Только газетку возьми!"
Не остались в стороне от агитации за Навального и представители ЛГБТ-сообщества.
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"Шоумен Навальный сделал еще одну серьезную заявку на победу на выборах", – отмеают пользователи соцсетей. Каков поп, таков и приход, резюмируют читатели.
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