Илья Елисеев готов засудить Навального

"Соцгоспроект" Ильи Елисеева, однокурсника российского премьера, направил Алексею Навальному досудебные претензии. Он требует удалить фрагменты видео одного из расследований и рассчитывает "на благоразумие господина Навального".

Как стало известно, в начале июня 2017 года "Соцгоспроект" направил в ФБК и его основателю Алексею Навальному досудебные претензии с требованием удалить с его ресурсов недостоверные сведения, порочащие деловую репутацию фонда. Суть требований уже стала привычной для записного оппозиционера и его сотоварищей.

Навальный и компания вновь погорели на публикации домыслов и непроверенных фактов. В претензиях со стороны структуры Елисеева говорится о том, что "расследования" ФБК, в частности о якобы созданной схеме на основе некоммерческих фондов для управления имуществом премьера, о какой-то "взятке", которую Медведеву якобы дал "сырьевой олигарх" в виде "необыкновенно дорогой" усадьбы на Рублевке, и другие утверждения, не соответствуют действительности.

Чтобы не доводить дело до суда, фонд Елисеева требует опубликовать опровержение этих "недостоверных сведений". Кроме того, он отмечает РБК, он хочет, чтобы авторы удалили соответствующие фрагменты из видеофильма и материалов на сайтах YouTube и ряда сайтов, имеющих отношение к Навальному и ФБК.

"Надеемся на благоразумие господина Навального и его коллег", – заявили в фонде. Там, как отмечает РБК, заверили, что в случае отказа "Соцгоспроект" намерен обратиться с иском в суд.

Стоит отметить, что Алексею Навальному не привыкать отвечать за свои "расследования" в судах. Он уже неоднократно выступал ответчиком по искам о защите чести и достоинства и, ни разу еще не преуспел. Из последних дел, которое он проиграл, стало разбирательство с бизнесменом Алишером Усмановым, которое "юрист" Навальный благополучно проиграл.

Как отметил член Комитета гражданских инициатив Виталий Ушканов, с большой вероятностью Навальный и ФБК откажутся выполнять требования Соцгоспроекта, и тогда этот фонд подаст на них в суд. А вот там Навальному точно не позавидуешь: с таким уровнем юридической защиты, которую он и его адвокаты продемонстрировали на прениях по иску Усманова, выглядеть они будут бледно. О юриспруденции у них представления весьма расплывчатые, фактов и доказательств ноль, так что шансов на выигрыш у Навального практически нет, Вероятно, мы увидим ещё одну шоу-программу с вызовом в качестве свидетелей Путина, Медведева и бывшего английского посла в Узбекистане, но от таких представлений, думаю, подустали даже верные поклонники Навального.

Руководитель фондов "Дар" и "Соцгоспроект" Илья Елисеев заявил о планах судиться за публикацию недостоверной информации о нем и его деятельности в середине апреля. Первым из изданий, где поняли, что "расследования" Навального – это непроверенная информация и домыслы, которые грозят обернуться серьезными проблемами с законом, стало издание "Собеседник". Этот еженедельник в досудебном порядке урегулировал конфликт с Елисеевым, опубликовав опровержение. "И авторам, и всем распространителям баек о том, как мы работаем в интересах государственных и политических деятелей, придется отвечать по закону", – сказал Елисеев.