Вымокший до нитки Жириновский требует наказать синоптиков

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмущен погодой в столице. Депутат винит метеорологов.

"Вчера страшный дождь был! Впервые промок, никогда я не промокал. До нитки! Внезапно дождь пролил, и я почувствовал, что значит промокнуть до нитки", – заявил Владимир Жириновский.

По его мнению, во всем виноват Мосгидромет, давший неточный прогноз. Лидер ЛДПР заявил, что синоптиков необходимо уволить и разогнать. По словам политика, они не справляются со своими обязанности по предупреждению граждан об изменении погоды, передает Life.ru.

Синоптики тут же отреагировали на претензию. "Во всем мире никто не застрахован от ошибки. Прогноз потому и называется прогнозом, что могут возникать погрешности. Если мы бы называли это фактом, было бы все иначе, – пояснил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Ответил он и на вопрос Жириновского о том, почему в Мосгидромете не могут посмотреть в окно и, увидев тучи, предупредить о дожде. "Размер Москвы сами знаете, какой. Это значит, во всех районах посадить по метеорологу, чтобы они смотрели в окно и предупреждали... Нет. Есть три станции в Москве и несколько в Подмосковье, которые считывают изменения погоды", – уточнил специалист.

В Росгидромете призвали не разгонять, а развивать структуру. По словам Цыганкова, все неточности и ошибки анализируются и учитываются.