Названа причина затопления Москвы
Автомобильный эксперт Леонид Голованов заявил, что дороги Москвы не выдерживают не только "ветхозаветные потопы", но и обыкновенные кратковременные дожди, передает телеканал "Звезда". "К сожалению, в Москве в 2000-е были зацементированы, заасфальтированы очень многие ливневые стоки, и это приводит к затоплению существенных участков улиц", – объяснил он.
Специалист подчеркнул, что лично он во время дождей отказывается от поездок на машине. "Ничего нам, автомобилистам, сделать нельзя", – заявил Голованов. "Не хочу забрызгивать пешеходов, не хочу ненароком стать где-нибудь в луже из-за гидроудара и так далее", – добавил автоэксперт.
Отметим, что погодные катаклизмы, как правило, дорого обходятся автомобилистам. В частности, по данным Всероссийского союза страховщиков, общий ущерб от мощного ливня, который прошел в Москве и Московской области 30 июня 2017 года, может составить 20 миллионов рублей.
"На текущий момент можем сказать, что первые заявления касаются подтопленных машин и не очень существенных повреждений от падения веток и града (повреждение лакокрасочного покрытия)", – рассказал представитель Союза. "В основном обращения идут по автокаско", – цитирует его RNS.
Добавим, что страховая компания "Согласие" к 3 июля зафиксировала 85 обращений по автострахованию. От града пострадали 57 автомобилей, от падения деревьев – 14, от затопления водой – шесть, а от гидроудара – еще две машины.
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