Названа причина затопления Москвы

Эксперты объяснили причины затопления столицы во время дождя. По их мнению, дороги становятся непроходимыми, так как многие ливневые стоки были заасфальтированы.

Автомобильный эксперт Леонид Голованов заявил, что дороги Москвы не выдерживают не только "ветхозаветные потопы", но и обыкновенные кратковременные дожди, передает телеканал "Звезда". "К сожалению, в Москве в 2000-е были зацементированы, заасфальтированы очень многие ливневые стоки, и это приводит к затоплению существенных участков улиц", – объяснил он.

Специалист подчеркнул, что лично он во время дождей отказывается от поездок на машине. "Ничего нам, автомобилистам, сделать нельзя", – заявил Голованов. "Не хочу забрызгивать пешеходов, не хочу ненароком стать где-нибудь в луже из-за гидроудара и так далее", – добавил автоэксперт.

Отметим, что погодные катаклизмы, как правило, дорого обходятся автомобилистам. В частности, по данным Всероссийского союза страховщиков, общий ущерб от мощного ливня, который прошел в Москве и Московской области 30 июня 2017 года, может составить 20 миллионов рублей.

"На текущий момент можем сказать, что первые заявления касаются подтопленных машин и не очень существенных повреждений от падения веток и града (повреждение лакокрасочного покрытия)", – рассказал представитель Союза. "В основном обращения идут по автокаско", – цитирует его RNS.

Добавим, что страховая компания "Согласие" к 3 июля зафиксировала 85 обращений по автострахованию. От града пострадали 57 автомобилей, от падения деревьев – 14, от затопления водой – шесть, а от гидроудара – еще две машины.