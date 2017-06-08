Россияне внезапно стали меньше пить и курить

В Минздраве зафиксировали резкое сокращение курения табака и употребления спиртных напитков жителями России. Особенно ярко эта тенденция видна среди молодежи.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что за последние три года ведомство достигло "очень хороших результатов", передает RNS. По ее словам, резкое снижение показателей курения и распития спиртных напитков подтверждено социологами.

"Закончено только что исследование ГАТС (Генерального соглашения о торговле услугами. – Прим. Ред.), которое исследовало частоту курения у взрослых россиян. Было показано существенное, более чем на 20%, сокращение курения за последние годы в нашей стране", – заявила руководитель министерства.

Она добавила, что ярче всего эта тенденция проявилась среди молодежи. Согласно результатам исследования, число юных курильщиков в России сократилось в 3,5 раза.

Вероника Сворцова подчеркнула, что также снизилось число употребляющих алкоголь и объемы выпитого спиртного на душу населения. По ее словам, этот показатель за последние годы упал на 13,5%. "На 18%, увеличилась приверженность к активному образу жизни и массовыми занятиями физкультурой и спортом", – добавила глава Минздрава.

Напомним, согласно результатам международного исследования, наша страна оказалась на четвертом месте по количеству курильщиков и смертей, связанных с курением. В 2015 году из-за вредной привычки погибли 283 тысячи россиян.