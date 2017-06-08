Россияне внезапно стали меньше пить и курить
Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что за последние три года ведомство достигло "очень хороших результатов", передает RNS. По ее словам, резкое снижение показателей курения и распития спиртных напитков подтверждено социологами.
"Закончено только что исследование ГАТС (Генерального соглашения о торговле услугами. – Прим. Ред.), которое исследовало частоту курения у взрослых россиян. Было показано существенное, более чем на 20%, сокращение курения за последние годы в нашей стране", – заявила руководитель министерства.
Она добавила, что ярче всего эта тенденция проявилась среди молодежи. Согласно результатам исследования, число юных курильщиков в России сократилось в 3,5 раза.
Вероника Сворцова подчеркнула, что также снизилось число употребляющих алкоголь и объемы выпитого спиртного на душу населения. По ее словам, этот показатель за последние годы упал на 13,5%. "На 18%, увеличилась приверженность к активному образу жизни и массовыми занятиями физкультурой и спортом", – добавила глава Минздрава.
Напомним, согласно результатам международного исследования, наша страна оказалась на четвертом месте по количеству курильщиков и смертей, связанных с курением. В 2015 году из-за вредной привычки погибли 283 тысячи россиян.
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