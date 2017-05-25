Москвичам хотят запретить курить на улице

В столице предложили разработать свод правил для пешеходных улиц, согласно которым будет запрещено передвигаться на скейтбордах и велосипедах, слушать музыку на высокой громкости, а также курить. С данной инициативой выступили муниципальные власти района Арбат, передает телеканал "360".

Новые правила должны распространяться именно на пешеходные улицы. Ограничения коснутся и владельцев кафе. В заведениях общепита могут запретить включать музыку после 23:00.

Как пояснил агентству "Москва" глава округа округа Евгений Бабенко, речь идет не о законодательном введении запрета на курение на пешеходных улицах, а о добровольном отказе горожан от пагубной привычки на данных территориях. Бабенко призывает подключиться к акции властям остальных районов города, где есть пешеходные зоны.