На Москву идет 30-градусная жара

Дождями и прохладой попрощается с москвичами июнь. Но уже начиная с первых дней июля погода наконец станет по-настоящему летней.

В центре "Фобос" дали долгосрочный прогноз погоды вплоть до начала июля. По заверениям метеорологов, сырую дождливую погоду москвичам придется терпеть еще совсем недолго: максимум неделю. Уже начиная с первых июльских дней в центральный регион придет настоящее лето, сообщает Газета.ru. День за днем изменения погоды будут выглядеть так.

23 июня в Москве и области ожидается переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ночью +5…+10°С, днем +16…+21°С. Давление 740 миллиметров ртутного столба, ветер западный, 3–8 метров в секунду.



В ночь на 24 июня похолодает, +4…+9°С. Днем потеплеет до +17…+22°С, но все прелести теплого солнца нивелирует северный ветер 2–7 метров в секунду. 25 июня в Москве пройдут дожди и грозы. Ночью термометры покажут +6…+11°С, днем +18…+23°С. Ветер переменится: ночью будет дуть юго-восточный до шести метров в секунду, днем южный и юго-западный до восьми метров в секунду. Так закончится эта неделя.

26 июня, в первый рабочий день последней июньской недели ночью ожидается +9…+14°С, днем +22…+27°С. Уже теплее, но впечатление может испортить дождь с грозой.

27 июня ночью ожидается +10…+15°С, днем +19…+24°С. Ветер все так же преимущественно южный и несущий теплое дыхание тропиков. Возможен дождь.

28 июня, в среду метеорологи обещают без существенных осадков. Ночью +9…+14°С, днем +20…+25°С. Ветер западный и северо-западный, 4–9 метров в секунду.

29 июня ждем теплую сухую погоду. +9…+14°С ночью и +23…+28°С днем. Наконец нормализуется давление: ртутный столб покажет на отметку 746 миллиметров.

30 июня будет облачно. Днем вероятны дожди и грозы. Барометр резко упадет до 738 миллиметров. Метеозависимым стоит запастись обезболивающим и препаратами, нормализующими давление. Термометры днем покажут до 30 градусов выше нуля

1 июля ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер. Ночью до 16, днем до 26 градусов со знаком "плюс". В воскресенье, 2 июля все также будет дождить, но июбрьских холодов ждать уже не приходится. Ночью по шкале Цельсия градусники покажут +12…+17°С, днем – +21…+26°С . Так пройдут первые выходные настоящего климатического лета, о котором в этом году часто повторяли: погода в Москве запаздывает ровно на месяц.