Москвичей предупредили о сильном ухудшении погоды

Управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы о резком ухудшении погоды. В городе 22 июня сохранится пасмурность: ожидается дождь и усиление ветра до 17 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и незакрепленные конструкции и переждать ненастье в безопасном месте. Водителям советуют не оставлять машины рядом с деревьями, передает ТАСС.