Москвичей предупредили о сильном ухудшении погоды

Управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы о резком ухудшении погоды. В городе 22 июня сохранится пасмурность: ожидается дождь и усиление ветра до 17 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и незакрепленные конструкции и переждать ненастье в безопасном месте. Водителям советуют не оставлять машины рядом с деревьями, передает ТАСС.
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