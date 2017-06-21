Прогноз погоды для москвичей оказался неутешительным
По словам метеорологов, жителей и гостей столицы ждет неустойчивая погода, возможны осадки. Температура будет ниже средних многолетних значений.
"По предварительным прогнозам, преобладающее значение ночных температур будет на уровне +7…+12 градусов, в дневные часы – 16-21 градус тепла", – цитирует сотрудника погодного центра "Фобос" РИА Новости. Ветер – западный. Такой характер погоды, по словам специалистов, будет обусловлен поступлением в регион прохладного воздуха из Скандинавии.
Только хотел посоветовать к океану съездить, в Мурманск)))) pic.twitter.com/koO2nSpU1k— Попов 3А (@sZ3eR5rOV2CBIXy) 21 июня 2017 г.
Жителей некоторых других российских регионов погода тоже не радует. Так, пользователи соцсетей выкладывают фото заметенных снегом улиц и дворов Мурманска, Кировска, Североморска, иронизируя по поводу "северного лета".
Мурманск. 21 июня 2017 pic.twitter.com/QhSIdrVP8v— Змей (@udaff_ka) 21 июня 2017 г.
Жители Мурманской области жалуются в Сети на холод в квартирах. Отопление уже выключено, а в некоторых районах нет горячей воды из-за планового ремонта.
Мурманск, 20-е июбря 2017-го года. pic.twitter.com/7GJqH2jR34— Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) 21 июня 2017 г.
По данным мурманского Гидрометцентра, арктический циклон принес снегопады на Кольский полуостров, где температура воздуха опустилась до +1 градуса. "По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, интенсивные дожди, местами – с мокрым снегом, порывистый северный ветер, преобладающая температура воздуха – +1...+6 градусов", – дали неутешительный прогноз синоптики.
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