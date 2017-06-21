Прогноз погоды для москвичей оказался неутешительным

В конце недели в столичный регион вновь вернется холодная для июня погода с кратковременными дождями. Виной тому – прохладный воздух из Скандинавии.

По словам метеорологов, жителей и гостей столицы ждет неустойчивая погода, возможны осадки. Температура будет ниже средних многолетних значений.

"По предварительным прогнозам, преобладающее значение ночных температур будет на уровне +7…+12 градусов, в дневные часы – 16-21 градус тепла", – цитирует сотрудника погодного центра "Фобос" РИА Новости. Ветер – западный. Такой характер погоды, по словам специалистов, будет обусловлен поступлением в регион прохладного воздуха из Скандинавии.

Только хотел посоветовать к океану съездить, в Мурманск)))) pic.twitter.com/koO2nSpU1k — Попов 3А (@sZ3eR5rOV2CBIXy) 21 июня 2017 г.

Жителей некоторых других российских регионов погода тоже не радует. Так, пользователи соцсетей выкладывают фото заметенных снегом улиц и дворов Мурманска, Кировска, Североморска, иронизируя по поводу "северного лета".

Жители Мурманской области жалуются в Сети на холод в квартирах. Отопление уже выключено, а в некоторых районах нет горячей воды из-за планового ремонта.

По данным мурманского Гидрометцентра, арктический циклон принес снегопады на Кольский полуостров, где температура воздуха опустилась до +1 градуса. "По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, интенсивные дожди, местами – с мокрым снегом, порывистый северный ветер, преобладающая температура воздуха – +1...+6 градусов", – дали неутешительный прогноз синоптики.