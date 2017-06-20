Москвичей предупредили о желтом уровне угрозы в городе

Специалисты Гидрометцентра России предупреждают о том, что в Москве, а также во всех областях Центрального федерального округа страны, 21 июня будет действовать желтый уровень опасности, передает "Газета.ru". Согласно прогнозам метеорологов, ночью в городе пройдет дождь, ожидается гроза. Скорость порывов ветра может достигать 15-20 метров в секунду. Днем погода прояснится, ветер ожидается всего 5-10 метров в секунду с порывами до 12-17 метров в секунду.
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