В Москве выпал летний снег

В центре Москвы выпал мокрый снег. Аномально холодный июнь очевидцы уже назвали июбрем.

По сообщению корреспондента Dni.Ru, в центре столицы идет мокрый снег. Сообщение подтверждают и наши коллеги из других информагентств, а также очевидцы в соцсетях.

#а #снег #идет ❄️❄️❄️������ Публикация от Анастасия �� (@anastasiyaputyatina) Июн 2 2017 в 12:42 PDT

Интерфакс пишет о снеге в районе Киевского вокзала и площади Европы. РИА Новости дополняет, что аномально холодная погода с порывистым ветром, облачностью и осадками в виде дождя и мокрого снега будет держаться в Москве и области еще неделю, а вот к следующим выходным синоптики не исключают уже тридцатиградусную жару. Как писали Dni.Ru, до этого момента москвичам придется пережить не самые приятные выходные. "Под влиянием глубокого циклона в Москве в ближайшие дни сохранится пасмурная, ветреная и холодная погода, потеплеет в начале следующей недели", – уточнили в метеослужбе.

В московском метеобюро предупредили о сильном ветре в течение всего дня. "С 8:00 до 21:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше", – говорят метеорологи. Гидрометцентр России прогнозирует северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Облачность, дождь и холод в районе 12 градусов выше нуля июбрьской радости тоже не добавят.

Публикация от Ruben Makarov (@ruben_makarov) Июн 1 2017 в 7:27 PDT

"В пятницу столичный регион будет находиться в тыловой холодной части циклона, температурный фон сохранится на 6-8 градусов ниже климатической нормы, то есть будет просто холодно", – предупреждают в погодном центре "Фобос".

Как сообщали Dni.Ru, утром 2 июня в аэропортах Москвы задержали и отменили десятки рейсов. В Домодедово не состоится 18 вылетов, еще 20 произойдут позже. В Шереметьево более удачного момента ожидают семь задержанных рейсов. Во Внуково и Жуковском сбоев в расписании не наблюдается. Из-за постоянных изменений погодных условий в расписание регулярно вносятся правки.