Десятки рейсов задержали из-за непогоды в Москве

Утром 2 июня в аэропортах Москвы задержали и отменили десятки рейсов, передает телеканал "360". В Домодедово не состоятся 18 вылетов, еще 20 произойдут позже. В Шереметьево более удачного момента ожидают семь задержанных рейсов. Во Внуково и Жуковском сбоев в графике полетов не наблюдается. Отметим, из-за постоянных изменений погодных условий в расписание регулярно вносятся правки.