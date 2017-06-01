Виновных в крушении Ту-154 ищут среди живых офицеров

Расследование крушения Ту-154Б-2 завершилось, однако не исключено, что будет возбуждено новое уголовное дело. Под суд может отправиться командование сочинской 800-й авиабазы, а также верхушка Воздушно-космических сил.

По итогам расследования катастрофы Ту-154Б-2 может начаться еще одно разбирательство. Следственный комитет России решает вопрос об уголовном производстве в отношении командования 800-й авиабазы и Воздушно-космический сил по факту халатности. Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта уже возбуждено, сообщает "Коммерсантъ".

События будут развиваться по такому сценарию, если подтвердятся выводы экспертов, посчитавших, что причиной крушения стала потеря командиром ориентировки в пространстве. Как писали Dni.Ru, специалисты уверены, что пилотов "загоняли полетами до изнеможения".

Эти предположения косвенно подтвердил в интервью НСН председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. По его словам, комиссия выявила массу нарушений в системе организации работы экипажа: не осуществлялась тренировка на тренажере, не проводились теоретические занятия и предполетная подготовка, не соблюдался режим труда и отдыха.

Подобные риски характерны для аэропорта Сочи, заявил Смирнов. В свое время он чуть не погиб в похожей ситуации. "Материалы, которые опубликованы в прессе по расшифровке самописцев, утверждают, что к работе техники, систем механизмов и авиадвигателей нет ни одной претензии. У командира корабля была потеря пространственной ориентировки. Это не новое явление в гражданской авиации. По потере пространственной ориентировки катастрофы были не в малом количестве и, скорее всего, будут и далее. Так устроен человек, что его мозг при определенных условиях теряет пространственную ориентировку – то есть не знает, в каком положении находится. Аэропорт в Сочи является сложным, потому что взлет возможен только на море, а это происходило ночью. Ничего, конечно, не видно. Я сам летал на Ил-18. Однажды, взлетая в два часа ночи, мой самолет нырнул в ту же точку. Звезды надо мной и звезды подо мной. Мозг забастовал, но я был обучен и принял соответствующие меры. И не дай Бог этим иллюзиям поддаться", – отметил бывший замминистра.

Как писали Dni.Ru, 25 декабря 2016 года в Черном море разбился принадлежащий Министерству обороны Ту-154, на котором в Сирию должны были прилететь музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ, а также Доктор Лиза. Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли.