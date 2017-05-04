Подробности нападения на дочь Захаровой в Крыму

Стали известны подробности нападения бродячей собаки на дочь официального представителя МИД России Марии Захаровой Марьяну в Севастополе. Оказалось, что животное вцепилось девочке клыками прямо в лицо.

Теперь Марьяне потребуется помощь пластического хирурга. Для этого дочь Захаровой транспортировали в Москву. Родители решили перестраховаться, направив пострадавшего ребенка к столичному пластическому хирургу.

Выяснилось, что девочка во время прогулки на Приморском бульваре решила поиграть с бродячей собакой, передает РИА ФАН со ссылкой на собственный источник. Марьяна случайно наступила на хвост животного, и пес укусил ее за лицо.

Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook сообщения о нападении собаки на ее дочь. Она подтвердила информацию и успокоила пользователей Сети, рассказав, что ребенку оказана вся необходимая медицинская помощь, а собака была привита и сейчас находится под присмотром ветеринаров.





Известно, что уголовное дело не будет возбуждено, поскольку собака бродячая. Вместе с тем полиция взяла инцидент на учет.

Напомним, сразу после происшествия ребенка срочно доставили в севастопольскую городскую больницу №5. Но в медучреждении не оказалось нужных препаратов. Из другой больницы оперативно доставить их тоже не смогли, поскольку в служебной машине закончился бензин.

Как писали Dni.ru, руководство медучреждения утверждает, что и вакцина, и бензин для машины у них есть. Главврач горбольницы Марина Зимина объясняет ситуацию тем, что на тот момент Мария Захарова якобы не приняла решение, где именно лечить своего ребенка.