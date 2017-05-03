Украинские националисты готовят провокацию на 9 Мая

Украинские националисты решили в очередной раз поиздеваться над ветеранами Великой Отечественной войны и приготовили на священный праздник масштабную провокацию. Комбат одного из добровольческих батальонов задумал провести в Киеве акцию "Смертный полк".

Николай Кохановский из Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) разместил на своей странице в социальной сети призыв к своим сподвижникам и всем неравнодушным выйти на улицы Киева для того, чтобы "остановить негодяев". Так он называет участников акции "Бессмертный полк", которая также пройдет в столице Украины в День Победы.

Во время Евромайдана Кохановский проявил себя как ярый националист: он сформировал сотню имени Евгена Коновальца, названную в честь первого вождя ОУН, во главе которой в мае 2014 года отправился воевать в Донбасс.

Новые украинские власти, а вместе с ними и националисты продолжают безумную борьбу со всем, что напоминает о советском прошлом. Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович ранее заявлял, что гражданам страны не нужны такие праздники, как 1 Мая и День Победы. Он полагает, что украинцы должны отмечать только новые, молодые праздники. К примеру, День независимости и День Конституции.

День Победы пока еще отмечается на Украине, но в противовес ему власти придумали День памяти и примирения. Его навязали отмечать всем украинцам 8 мая. Символами праздника выбрали европейский красный мак и ленточки с красно-черными полосами (традиционные цвета украинских националистов).

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. В стране продолжается переименование городов и улиц. Уже снесены сотни памятников советским деятелям. Московский проспект в Киеве переименован в проспект Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской.

Несмотря на это, 9 мая в Киеве пройдет акция "Бессмертный полк": на улицы города выйдут люди с портретами родных и близких, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. В прошлые годы подобные шествия и встречи ветеранов не раз становились мишенью для нападений националистов.