Хитрый Киев поманил Крым свободной Европой
О нововведении заявил замдиректора департамента ЕС МИД Украины Сергей Саенко. По его словам, жители Крыма могут оформить документ исключительно на территории соседней страны.
"Мы знаем, что есть граждане (в Крыму. – Прим. ред.), у которых есть украинское гражданство и паспорт. И они могут прибыть на материковую Украину получить биометрический паспорт", – цитирует Саенко РИА Новости.
Представитель украинского МИДа также уточнил, что каждая заявка будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Судя по всему, таким хитрым образом Киев решил переманить часть жителей полуострова. Пресс-атташе представительства ЕС на Украине Давид Стулик также подтвердил эту информацию, отметив, что имеющим украинское гражданство крымчанам необходим биометрический паспорт для свободного въезда в Европу.
Напомним, Украина долго добивалась от ЕС введения безвизового режима для своих граждан. В итоге Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге одобрил эту меру. Для вступления решения в силу его должен утвердить еще и Совет ЕС. После этого соответствующий документ надлежит подписать председателю Европарламента и представителю председательствующей в ЕС Мальты.
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