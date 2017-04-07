Смертник Джалилов должен был взорваться с другом

В Петербурге у восьми задержанных пособников Акбаржона Джалилова изъята бомба, конструкция которой идентична устройству, найденному на "Площади Восстания". Предположительно, смертник оставил его для товарища.

На предполагаемых террористов следователи вышли, изучив телефонные звонки Акбаржона Джалилова и его переписку в электронной почте. Среди задержанных могут находиться два несостоявшихся смертника, передает "Коммерсантъ".

По данным следствия, Джалилов должен был занести в метро две бомбы, приводящиеся в действие нажатием кнопок. Одна предназначалась ему, а вторая – подельнику, который планировал взорваться на другой станции. Сообщник не явился, поэтому Джалилов избавился от лишнего взрывного устройства на "Площади Восстания" и сел с оставшимся в поезд.

У злоумышленников была и третья бомба, которую стражи порядка изъяли при задержании. Преступники хотели активировать ее недалеко от места траурных мероприятий в память о жертвах теракта.

Напомним, что взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел около 14:40 мск 3 апреля на перегоне между "Технологическим институтом" и "Сенной площадью". Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт.

Трагедия унесла 14 жизней, более 60 человек пострадали. Личность предполагаемого смертника, который привел в действие бомбу, установлена: им оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.