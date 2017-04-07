Смертник Джалилов должен был взорваться с другом
На предполагаемых террористов следователи вышли, изучив телефонные звонки Акбаржона Джалилова и его переписку в электронной почте. Среди задержанных могут находиться два несостоявшихся смертника, передает "Коммерсантъ".
По данным следствия, Джалилов должен был занести в метро две бомбы, приводящиеся в действие нажатием кнопок. Одна предназначалась ему, а вторая – подельнику, который планировал взорваться на другой станции. Сообщник не явился, поэтому Джалилов избавился от лишнего взрывного устройства на "Площади Восстания" и сел с оставшимся в поезд.
У злоумышленников была и третья бомба, которую стражи порядка изъяли при задержании. Преступники хотели активировать ее недалеко от места траурных мероприятий в память о жертвах теракта.
Напомним, что взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел около 14:40 мск 3 апреля на перегоне между "Технологическим институтом" и "Сенной площадью". Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт.
Трагедия унесла 14 жизней, более 60 человек пострадали. Личность предполагаемого смертника, который привел в действие бомбу, установлена: им оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.
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