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Общество

Смертник Джалилов должен был взорваться с другом

Акбаржон Джалилов. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Archives
В Петербурге у восьми задержанных пособников Акбаржона Джалилова изъята бомба, конструкция которой идентична устройству, найденному на "Площади Восстания". Предположительно, смертник оставил его для товарища.

Продолжение: Джалилов перед взрывом сделал контрольный звонок в Москву
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На предполагаемых террористов следователи вышли, изучив телефонные звонки Акбаржона Джалилова и его переписку в электронной почте.  Среди задержанных могут находиться два несостоявшихся смертника, передает "Коммерсантъ".

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По данным следствия, Джалилов должен был занести в метро две бомбы, приводящиеся в действие нажатием кнопок. Одна предназначалась ему, а вторая – подельнику, который планировал взорваться на другой станции. Сообщник не явился, поэтому Джалилов избавился от лишнего взрывного устройства на "Площади Восстания" и сел с оставшимся в поезд.

У злоумышленников была и третья бомба, которую стражи порядка изъяли при задержании. Преступники хотели активировать ее недалеко от места траурных мероприятий в память о жертвах теракта.

Напомним, что взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел около 14:40 мск 3 апреля на перегоне между "Технологическим институтом" и "Сенной площадью". Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт.

Трагедия унесла 14 жизней, более 60 человек пострадали. Личность предполагаемого смертника, который привел в действие бомбу, установлена: им оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

Автор: Алёна Нестерова7 апреля 2017, 09:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

В метро Санкт-Петербурга вагон разорвало от взрыва

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