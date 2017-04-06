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Общество

Фото Путина с беременной Симоньян стало хитом Сети

Владимир Путин и Маргарита Симонян. Фото: kremlin.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала совместную фотографию президента Владимира Путина и главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Этот снимок незамедлительно подхватили пользователи социальных сетей.
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Мария Захарова опубликовала в социальной сети Facebook фотографию, сделанную в период беременности Маргариты Симоньян. Представитель ведомства предложила представить реакцию сенаторов Соединенных Штатов, когда они увидят этот снимок.

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"Страшно представить, что скажут американские сенаторы, когда им "рассекретят" эту фотографию. Умоляю, только не спешите. Сохраним интригу", – написала Мария Захарова.

После публикации снимок начали активно обсуждать в социальных сетях. "За что я уважаю тандем "Лавров-Захарова"? Они могут послать н**** настолько политически грамотно, что обсценная лексика тут просто отдыхает!" – прокомментировал пост официального представителя МИД Михаил Петухов. "Как и на рассекреченной фотографии, Маргарита указывает вверх и вправо, а там, если кто помнит советские карты мира, находится Аляска. Очень тревожный сигнал для запада", – пошутил Александр Покрышкин.

Спикер министерства опубликовала фотографию в ответ на выступление сенатора Джин Шахин. Ранее она принесла на заседание крупноформатную фотографию Владимира Путина и Маргариты Симоньян, якобы полученную из рассекреченного доклада американской разведки. "Эта фотография показывает то, что, мне кажется, происходит с RT", – заявила Джин.

Примечательно, что эта фотография находится в открытом доступе. Она была сделана в 2015 году на мероприятии, посвященном десятилетию RT. Сама Маргарита Симоньян пошутила над выступлением Джин Шахин. "Шеф, все пропало! Везде RT! Даже я меньше переживаю об RT и Sputnik, чем американские сенаторы", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее Мария Захарова написала в соцсети Facebook, что сенатор "не первый раз отличается глупостями", но на этот раз она "превзошла саму себя". Также представитель ведомства отметила, что у Маргариты Симоньян есть "огромная харизма". "Даже две", – пошутила она.

Автор: Константин Улюкаев6 апреля 2017, 13:01

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