Муж погибшей в теракте художницы произнес душераздирающую речь

В произошедшем 3 апреля в метро Петербурга теракте Александр Каминский потерял любимую супругу – Ирину Медянцеву, которая является родственницей экс-солиста "На-На" Владимира Левкина. В тот роковой день 49-летняя женщина с дочерью Еленой ездила по делам и оказалась в вагоне, в котором прогремел взрыв.

Александр Каминский, потерявший самого близкого человека, напомнил всем нам, как важно показывать свою любовь родным людям. По его словам, нельзя жалеть на близких ни доброты, ни времени.

"Уважаемые друзья... Я один из тех, кто попал в страшную ситуацию. Я соболезную всем людям, которые пострадали, всем, у кого такая беда была, я понимаю их. Это очень страшно", – передает слова мужчины RT. "Помните, что жизнь наша коротка. Любите друг друга, будьте добрей, не забывайте дети о родителях, звоните чаще, любите, дорожите этим", – говорит потерявший супругу житель Петербурга.

"Я так жалею, что я вчера не позвонил... Они же шли... Я подумал: ну что я дергать буду в дороге. Может, мой звонок мог спасти их? Просто звонок, три минуты, остановка – они были бы в следующей электричке. А я вчера решил – еще не время, позвонят, когда будет время", – с горечью вспоминает Каминский. Перед выходом из дома глава семьи посоветовал жене и дочке одеться потеплее.

Александр говорит, что его жизнь после трагедии разделилась на две части. Одна была счастливая, а другая, по его словам, непонятная. "Я знаю, для чего жить. У меня есть ее дочки и свои дети, внуки, мне нужно жить ради них. Но это очень страшно. Это очень тяжело", – со слезами на глазах говорит он.

"Один шаг, любое движение другое – и все бы было по-другому", – констатирует Александр. Он рассказал, что познакомился с будущей супругой Ириной случайно. Просто встретились два человека, поговорили и понравились друг другу. А через два месяца уже были вместе. Девять лет…