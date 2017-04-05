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Муж погибшей в теракте художницы произнес душераздирающую речь

Александр Каминский. Фото: vk.com
В произошедшем 3 апреля в метро Петербурга теракте Александр Каминский потерял любимую супругу – Ирину Медянцеву, которая является родственницей экс-солиста "На-На" Владимира Левкина. В тот роковой день 49-летняя женщина с дочерью Еленой ездила по делам и оказалась в вагоне, в котором прогремел взрыв.

Продолжение: "Смертник в шапочке" пожаловался на травлю
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Александр Каминский, потерявший самого близкого человека, напомнил всем нам, как важно показывать свою любовь родным людям. По его словам, нельзя жалеть на близких ни доброты, ни времени.

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"Уважаемые друзья... Я один из тех, кто попал в страшную ситуацию. Я соболезную всем людям, которые пострадали, всем, у кого такая беда была, я понимаю их. Это очень страшно", – передает слова мужчины RT. "Помните, что жизнь наша коротка. Любите друг друга, будьте добрей, не забывайте дети о родителях, звоните чаще, любите, дорожите этим", – говорит потерявший супругу житель Петербурга.

"Я так жалею, что я вчера не позвонил... Они же шли... Я подумал: ну что я дергать буду в дороге. Может, мой звонок мог спасти их? Просто звонок, три минуты, остановка – они были бы в следующей электричке. А я вчера решил – еще не время, позвонят, когда будет время", – с горечью вспоминает Каминский. Перед выходом из дома глава семьи посоветовал жене и дочке одеться потеплее.

Александр говорит, что его жизнь после трагедии разделилась на две части. Одна была счастливая, а другая, по его словам, непонятная. "Я знаю, для чего жить. У меня есть ее дочки и свои дети, внуки, мне нужно жить ради них. Но это очень страшно. Это очень тяжело", – со слезами на глазах говорит он.

"Один шаг, любое движение другое – и все бы было по-другому", – констатирует Александр. Он рассказал, что познакомился с будущей супругой Ириной случайно. Просто встретились два человека, поговорили и понравились друг другу. А через два месяца уже были вместе. Девять лет… 

Автор: Людмила Фоканова5 апреля 2017, 14:35
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Россия скорбит о жертвах теракта в Петербурге

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