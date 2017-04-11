Трамп выгнал на улицу толпу красоток
Глава агентства Корин Николас разослал партнерам письмо, оповестив о закрытии Trump Models после 18 лет успешной работы, сообщает Mother Jones. Как отмечает издание, это было любимое детище президента США, владевшего контрольным пакетом акций (85%).
По словам Николаса, после продажи прав на конкурс красоты "Мисс Вселенная" Trump Organization решила выйти из модельного бизнеса и сосредоточиться на сфере недвижимости. Вместе с тем сотрудники компании заверили журналистов, что открыты для нового бизнеса.
Оказавшимся на улице моделям придется искать работу. Николас заверил, что поможет красоткам в этом вопросе.
Trump Models было основано 1999 году. Его звездами считаются Кэти Мур, Мия Канг, Ширли Малманн и Магги Ризер.
По некоторым данным, агентство сотрудничало с иностранными моделями, которые жили в США без рабочих виз. Компания предоставляла девушкам жилье за непомерную арендную плату, делая их своими должницами.
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