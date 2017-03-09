Родственники Трампа нашлись в России

Житель Калужской области Владислав Морозов заявил, что является дальним родственником президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание "Калужский перекресток".

По словам 35-летнего Морозова, он узнал о том, что является родственником американского президента от своего двоюродного дяди – замдиректора библиотеки Санкт-Петербургской духовной академии и специалиста по генеалогии Александра Бовкало. Родство с Трампом, отмечает калужанин, прослеживается через мужа дочери главы Белого дома Иванки Джареда Кушнера.

Морозов заявил, что Бовкало происходит из Новогрудского уезда Минской области, где жили его отец и дед. При этом предки Кушнера также родом из Новогрудка. "Дядя изучил большое количество документов, которые подтверждают, что его дед и отец являются родственниками Йозефа Берковича – деда Джареда Кушнера", – заявил калужанин.

Он также рассказал, что после Великой Отечественной войны Берковичи переехали в США. Там Йозеф женился и взял фамилию своей супруги – Кушнер.

Getting ready to leave The White House with @realdonaldtrump as he prepares to address Congress #JointSession Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) Фев 28 2017 в 5:28 PST

Теперь калужанин хочет написать письмо американскому лидеру и рассказать об их родстве. "К нему (письму. – Прим. ред.) обязательно приложу расчеты, генеалогические таблицы, чтобы у президента США не было сомнений в нашем родстве. Хочу пригласить его в Калугу. Пусть приезжает, когда будет с визитом в России", – сказал он.



Джаред Кушнер – 36-летний американский бизнесмен из семьи ортодоксальных иудеев. Он владеет крупной девелоперской компанией и газетой New York Observer. Летом прошлого года он опубликовал открытое письмо, где рассказал о своих еврейских предках, бежавших из белорусского города Новогрудок.

Стоит отметить, что многие полагают, будто Кушнер имеет значительное влияние на президента Трампа и является "серым кардиналом" Белого дома. Действительно, в отличие от эксцентричного американского лидера, Кушнер скромен и избегает повышенного внимания к своей персоне. Тем не менее именно ему принадлежит предвыборный лозунг Трампа Make America great again! ("Сделаем Америку снова великой!"). Кроме того, по некоторым данным, зять президента США стоял за рядом важнейших кадровых назначений в Белом доме, в том числе утверждением в должности вице-президента Майка Пенса.



