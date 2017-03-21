В столице объявлен желтый уровень опасности

Метеорологи предупредили жителей столицы об ухудшении погоды. В городе на 22 марта объявлен желтый уровень опасности. По данным Гидрометцентра, мегаполис окутает туман, передает агентство "Москва".

В среду в столице будет облачно с прояснениями, ночью возможны небольшие осадки, туман. Днем местами пройдет небольшой дождь, температура составит от +8 до +10 градусов.

Желтый – третий из пяти уровней опасности. Его объявляют, когда погода считается потенциально опасной для людей.