Шурыгина готовит "бомбу" для россиян

Рейтинги шоу "Пусть говорят" со скандально известной 17-летней жительницей Ульяновска Дианой Шурыгиной были столь умопомрачительны, что "Первый канал" снял продолжение "мыльной оперы". В эфир выйдут еще два выпуска программы со студенткой.

Каждая передача с Шурыгиной – настоящая информационная бомба, настолько много в этой истории скандальных подробностей. Оказалось, у жертвы еще есть, что рассказать.

Телеканал решил продолжить "сериал" о несовершеннолетней, на всю страну обвинившей в сексуальном насилии 21-летнего знакомого Сергея Семенова. На инциденте девушка заработала себе большую популярность.

Выяснилось, что Диана ведет себя на телевидении как настоящая профессиональная актриса. "Этого никто не знает, но за кулисами Диана говорила только: "А как я смотрелась, как я разговаривала, нормально ли я говорила? Все было вкусно или нет?" - цитирует эксперта нового выпуска программы с Шурыгиной, двукратного победителя конкурса "Мистер Вселенная" Эдуарда Кривенко Life.ru.

Высказался о нашумевшей истории и другой эксперт программы "Пусть говорят" Рустам Солнцев. "Я призвал всю семейку Шурыгиной сознаться, что они посадили парня ради угара", – заявил Солнцев.

Отметим, слава Дианы Шурыгиной растет с каждым днем. Как писали Dni.ru, девушке поступило предложение попробовать себя в киноиндустрии. Как сообщала студентка на своей странице "ВКонтакте", ее пригласили сняться в концовке криминальной драмы "Егор Шилов" режиссера Юрия Спиридонова.

Кроме того, 26 февраля жертва изнасилования приняла участие в благотворительной акции, организованной в офисе соцсети "ВКонтакте". На мероприятии топовые блогеры поддержали Диану. Кстати, жест, которым девушка указывала сколько водки выпила на злополучной вечеринке – "на донышке" – мгновенно стал мемом.

#надонышке #дианашурыгина Публикация от Диана Шурыгина (@diana_shurash99) Фев 27 2017 в 12:55 PST

Напомним, имя Дианы Шурыгиной прогремело на всю страну после программы "Пусть говорят". На ней девушка рассказала, что стала жертвой изнасилования на вечеринке. Предполагаемый преступник, 21-летний Сергей Семенов был приговорен к восьми годам лишения свободы, затем срок наказания сократили до трех лет. Некоторые зрители заподозрили девушку во лжи. Они считают, что Диана ведет себя не так, как жертвы сексуального насилия.