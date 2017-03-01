Калифорния уходит под землю

Долина Сан-Хоакин в северной части Калифорнии стремительно опускается под землю. Причиной тому стала мощная выкачка грунтовых вод в южных штатах.

Данные о проседании Калифорнии удалось получить со спутников NASA. Начиная с 1920 года долина Сан-Хоакин опустилась на 8,5 метра по отношению к остальной части Калифорнии. Причем в этом регионе зафиксированы две основные зоны, уровень грунта в которых понизился сильнее всего, сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

Одна из них представляет потенциальную угрозу для жителей Калифорнии. Своеобразная впадина образовалась вблизи от города Чоучилла рядом с системой транспортировки воды в южную часть штата. Скорость проседания земли на этой территории значительно возросла – за два года грунт опустился на 41 сантиметр.

Вторая впадина расположена неподалеку от города Коркоран. В этой зоне уровень земли понизился на 60 сантиметров.



"Оседание уже долгое время беспокоит жителей определенных регионов Калифорнии. Но нынешняя скорость этого процесса подвергает опасности инфраструктуру, обеспечивающую миллионы граждан", – заявил руководитель Департамента водных ресурсов Калифорнии Уильям Коул. "Выкачка грунтовых вод ставит под угрозу существование системы поставки воды в долину. Ситуация стала катастрофичной", – заключил он.

Отметим, южные американские штаты получают большую часть пресной воды из артезианских источников. Это приводит к резкому проседанию грунта, а также появлению трещин на поверхности земли. Засуха в этих регионах лишь усугубляет сложившуюся ситуацию, и обильные осадки, выпавшие за последние несколько месяцев, не остановили процесс опускания грунта.