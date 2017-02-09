Хитрый Яценюк навязывается к Трампу в строители

Экс-премьер-министр Украины знает толк в строительстве стен на государственных границах. Арсений Яценюк даже готов поделиться с Дональдом Трампом своим проектом "Стена", который премьеру не удалось реализовать на границе Украины с Россией в 2014 году.

Яценюк заверил, что украинский проект намного дешевле и эффективнее того, который американский президент намерен реализовать на границе с Мексикой. Экс-премьер даже привел свои собственные расчеты: в США один километр стены будет стоить 10 миллионов долларов, а предлагаемый Яценюком проект в 30, а то и в 40 раз дешевле.

За два десятилетия ни одно правительство, ни одна власть не взялись за строительство украинско-российской государственной границы, и только в 2014 году этот проект начал воплощать возглавляемое Яценюком правительство, похвастался бывший глава кабмина.

"К величайшему сожалению, финансирование в связи с тем, что я не премьер-министр, существенно уменьшено. Но больше 10 процентов этих работ мы сделали", – заявил Яценюк.

Проект "Стена", или "Европейский вал" – комплекс фортификационных сооружений, который по замыслу Киева должен повысить уровень безопасности на границе Украины и России, которая является самой длинной в Европе (1974 километра по суше, 321 километр по морю). Он был презентован Арсением Яценюком на заседании Кабинета Министров 3 сентября 2014 года, но с тех пор строительство не сильно продвинулось из-за отсутствия должного финансирования. Изначально планировалось создать два оборонных рубежа, полторы тысячи километров траншей и ходов соединения, свыше восьми тысяч окопов для техники и четыре тысячи блиндажей.

В мире накоплен немалый опыт по строительству стен на границах. Израиль защитил свои рубежи от террористов практически по всему периметру, Саудовская Аравия в 2014 году начала возводить укрепления на границе с Ираком. Северная и Южная Кореи разделены гигантской стеной, такое же мощное укрепление есть и на границе Индии и Пакистана, Греция и Турция также обезопасили себя строительством пограничной стены.

25 января 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ об охране государственной границы, по которому должно начаться строительство стены на границе с Мексикой. Вопрос о сроках и цене строительства пока не решен. Общая протяженность границы двух стран – 3145 километров, но частично стена между странами уже существует. Сегодня длина заградительных сооружений, которые начали возводить еще при Джордже Буше-младшем, немногим превышает тысячу километров.