Хитрый Яценюк навязывается к Трампу в строители
За два десятилетия ни одно правительство, ни одна власть не взялись за строительство украинско-российской государственной границы, и только в 2014 году этот проект начал воплощать возглавляемое Яценюком правительство, похвастался бывший глава кабмина.
"К величайшему сожалению, финансирование в связи с тем, что я не премьер-министр, существенно уменьшено. Но больше 10 процентов этих работ мы сделали", – заявил Яценюк.
Проект "Стена", или "Европейский вал" – комплекс фортификационных сооружений, который по замыслу Киева должен повысить уровень безопасности на границе Украины и России, которая является самой длинной в Европе (1974 километра по суше, 321 километр по морю). Он был презентован Арсением Яценюком на заседании Кабинета Министров 3 сентября 2014 года, но с тех пор строительство не сильно продвинулось из-за отсутствия должного финансирования. Изначально планировалось создать два оборонных рубежа, полторы тысячи километров траншей и ходов соединения, свыше восьми тысяч окопов для техники и четыре тысячи блиндажей.
И смех, и грех ��#Мексика #США #Стена # Трамп #Шест #ПрыжкиСШестом #Политика #Юмор pic.twitter.com/9hgSxzs0Lh— Коршок Елизавета (@MGvardiyaLPR) 28 января 2017 г.
В мире накоплен немалый опыт по строительству стен на границах. Израиль защитил свои рубежи от террористов практически по всему периметру, Саудовская Аравия в 2014 году начала возводить укрепления на границе с Ираком. Северная и Южная Кореи разделены гигантской стеной, такое же мощное укрепление есть и на границе Индии и Пакистана, Греция и Турция также обезопасили себя строительством пограничной стены.
Мексика пожалуется в ООН на Трампа и его стенуhttps://t.co/h8BiOMpBSG— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 30 января 2017 г.
Фото: Robert King / Globallookpress#мексика #трамп #стена #сша pic.twitter.com/gPqwdp7Xde
25 января 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ об охране государственной границы, по которому должно начаться строительство стены на границе с Мексикой. Вопрос о сроках и цене строительства пока не решен. Общая протяженность границы двух стран – 3145 километров, но частично стена между странами уже существует. Сегодня длина заградительных сооружений, которые начали возводить еще при Джордже Буше-младшем, немногим превышает тысячу километров.
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