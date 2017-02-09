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Погода принесет страдания москвичам

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
На смену лютым 20-градусным морозам в столицу пришло резкое потепление. Однако радоваться горожанам не стоит, поскольку, как предупредили синоптики, перемена погоды грозит многим плохим самочувствием и обострением болезней.
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Согласно прогнозам синоптиков, 9 февраля в Москве будет облачно, временами возможные небольшие осадки в виде снега. Максимальная температура воздуха в городе составит -6...-4 градуса, по области -9...-4 градуса, сообщают "Метеоновости".

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Ветер северо-западный, будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным и в середине дня его значение будет равным 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

Синоптики подчеркивают, что подобная погода, которую специалисты называют спастической, крайне неблагоприятна для здоровья метеозависимых людей, а также тех, кто страдает бронхиальной астмой. Так, сегодня многие москвичи из группы риска будут страдать от головных, сердечных болей, приступов мигрени, а также скачков артериального давления. 

В связи с этим, специалисты советуют горожанам избегать длительного пребывания на холоде и иметь при себе средства первой помощи. Кроме того, людям из группы риска не стоит сегодня перенапрягаться как физически, так и психически.  

Напомним, с начала недели, 6 февраля, в Москве установились 20-градусные морозы. В связи с резким похолоданием в столице был объявлен желтый уровень опасности. Спасатели рекомендовали горожанам в морозные дни одеваться теплее и стараться избегать длительного пребывания на улице. 

Автор: Светлана Сидорчук9 февраля 2017, 10:28
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Обледеневший город поразил москвичей

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