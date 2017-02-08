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Фестиваль в Сочи станет праздником для молодежи со всего мира

Фото: instagram.com/wfys2017
В России стартовал финальный этап подготовки к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Масштабный форум, на который съедутся участники со всей планеты, пройдет в октябре 2017 года в Сочи – городе, который стал ярким образцом использования олимпийского наследия.
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Место проведения фестиваля выбрано неслучайно – международное событие такого масштаба обеспечит идеальную загрузку объектов, созданных для зимних Олимпийских игр 2014 года. В этом уверен руководитель оргкомитета фестиваля, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, он назвал Сочи идеальным местом для встречи молодежи со всего мира.  "Я думаю, что с точки зрения той инфраструктуры, которая была создана под Олимпиаду, это как раз с экономической точки зрения самая правильная вещь, потому что мы полностью загружаем инфраструктуру Сочи", – сказал Кириенко на первом заседании Организационного комитета ВФМС-2017, которое прошло в Москве.

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Кириенко уточнил, что в программу фестиваля заложены поездки иностранных делегаций по России: часть мероприятий будет в Москве, остальные - по всей территории страны от Калининграда до Дальнего Востока. Всего городов проведения смотра восемь, это – Москва и Сочи (главные площадки), Калининград, Владивосток, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Севастополь и Симферополь.

"Я бы предложил подумать над расширением количества городов. Надо дать возможность другим регионам, если у них будет такое желание", – сказал Сергей Кириенко. Он также предложил проработать визовый вопрос для иностранных участников форума и до минимума уменьшить бюрократические процедуры.

Фото: instagram.com/wfys2017

В состав Оргкомитета вошли представители профильных министерств и ведомств, органов федеральной власти, государственных корпораций и журналисты ведущих СМИ. На первое заседание пригласили участников фестивального движения прошлых лет и представителей молодежных профессиональных сообществ. Гостям презентовали дискуссионную, культурную и спортивную программу фестиваля, интерактивные ретроспективные выставки.

Фото: instagram.com/wfys2017

Тем временем в Совете Федерации сформирована рабочая группа по взаимодействию с организаторами фестиваля молодежи и студентов. Ее руководителем стала член комитета палаты по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева. Сенаторы примут активное участие в работе по подготовке и проведению мероприятий фестиваля. Кроме того, многие члены Совета Федерации будут оказывать содействие в проведении организационной работы, связанной с подготовкой фестиваля, в своих регионах.

Фото: instagram.com/wfys2017

Недавно предстоящий фестиваль активно и красочно поддержали жители Крыма: в Севастополе прошел масштабный флешмоб, приуроченный к смотру. 25 января, в Татьянин день на площадь перед университетом пришли 300 человек с воздушными шарами и плакатами и по сигналу выстроились в огромную ромашку – символ фестиваля.

Фото: youtube.com

Фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 года. Ожидается, что участие в нем примут порядка 20 тысяч человек из 150 стран. Главные события сосредоточатся на территории Олимпийского парка в Сочи. Для участников подготовят около 25 площадок, а рабочими языками для гостей форума станут, кроме русского, английский, французский, испанский, арабский и китайский.

Фото: instagram.com/wfys2017

Суммарное количество заявок на участие в фестивале превысило предполагаемое число участников в полтора раза, но регистрация еще продолжается и завершится 15 апреля. Предстоящий форум уже третий для нашей страны, до этого Москва принимала фестиваль в 1957 и 1985 годах.

Автор: Александр Комаров8 февраля 2017, 14:01

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