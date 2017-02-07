Обнаглевший американский журналист вновь съязвил в адрес Путина

Телеведущий Билл О'Рейли, оскорбивший Владимира Путина, снова съязвил в адрес президента России. Сотрудник канала Fox News заявил, что планирует подготовить извинения в течение пяти лет.

"Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 2023-м", – сообщил О'Рейли в эфире своей передачи.

Высказывание американца возмутило Кремль. "Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что скандал разразился во время интервью с лидером США Дональдом Трампом. Журналист решил напомнить ему об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал Владимира Путина убийцей.

"А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?" – ответил Трамп, подчеркнув, что Штатам "лучше ладить с Россией, чем наоборот". Позже, комментируя этот фрагмент интервью политика телекомпании Fox News, слова Билла О'Рейли повторил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел.