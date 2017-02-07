Обнаглевший американский журналист вновь съязвил в адрес Путина

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"Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 2023-м", – сообщил О'Рейли в эфире своей передачи.
Высказывание американца возмутило Кремль. "Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, что скандал разразился во время интервью с лидером США Дональдом Трампом. Журналист решил напомнить ему об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал Владимира Путина убийцей.
"А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?" – ответил Трамп, подчеркнув, что Штатам "лучше ладить с Россией, чем наоборот". Позже, комментируя этот фрагмент интервью политика телекомпании Fox News, слова Билла О'Рейли повторил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел.
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