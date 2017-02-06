Рогозин нашел "вождя древних укров"

Зампред Правительства России Дмитрий Рогозин с юмором отреагировал на инициативу мэрии Днепра (бывший Днепропетровск) установить в центре города двухметровую статую знаменитого Ждуна. Он ассоциировал существо с "вождем древних укров".

Вице-премьер заявил в своем Facebook, что "Днепрождун Безвиз – вождь древних укров". Таким образом Рогозин вслед за другими пользователями Сети посмеялся над президентом Украины Петром Порошенко, который уже несколько лет ждет, что Европа предоставит его стране безвизовый режим.

Кроме того, публикацией зампред российского Правительства показал свое отношение к планам мэрии Днепра установить в центре города двухметровую статую гибрида насекомого и слона (Homunculus Loxodontus), которая получила популярность в социальных сетях как ожидающий персонаж "Ждун".

Информацию об этой инициативе подтвердил мэр города Борис Филатов. "От журналистов ничего не скроешь:) Да, это правда. Ведем переговоры", – написал на своей странице в Facebook градоначальник. Сейчас по этому поводу ведутся переговоры со скульптором из Нидерландов, городские власти могут установить бетонную статую возле городской администрации.

Как писали Dni.ru, мем Ждун – интернет-аналог скульптуры, установленной в медицинском центре Университета Лейдена в Нидерландах. Маргрит ван Брифорт вдохновили на творчество пациенты, ожидающие приема врача. Художница подарила им постоянного компаньона – сидящее на скамейке животное, похожее на моржа.