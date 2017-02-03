Найден способ заснуть вовремя

Сон – одно из немногих доступных человеку бесплатных удовольствий, однако некоторые лишены его из-за бессонницы. Ученые из США вместе с коллегами из Швеции провели множество исследований и нашли наконец действенный способ, помогающий людям засыпать вовремя.

Американские и шведские биологи предложили действенный способ засыпать быстро. По мнению авторов научной статьи, опубликованной в журнале Current Biology, вылазки на природу в выходные, по достаточно для того, чтобы в будни по вечерам ложиться в постель вовремя.

Исследователи также советуют днем больше времени проводить на солнечном свете. Вечером они, напротив, рекомендуют ограничить яркое электрическое освещение.

К таким выводам биологи пришли во время наблюдений за 14 добровольцами, страдающими расстройствами сна. В ходе экспериментов девять человек из этой группы на выходных отправились за город в поход. Остальные пятеро остались дома.

В результате оказалось, что в будни те, кто провели уикенд на природе, смогли полностью восстановить режим сна и заснули вовремя. А вот домоседы так продолжали страдать от бессонницы.

По мнению ученых, на время, необходимое человеку на отход ко сну, определяющее влияние оказывает уровень мелатонина в шишковидном теле и крови. Изменение количества этого гормона в свою очередь зависит от уровня освещенности.

Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании перечислили основные, по их мнению, условия для здорового сна людей. Медики советуют ложиться в кровать в носках, чтобы сохранять ноги в тепле, и выгонять кошек и собак из спальни, чтобы они не тревожили сон. Как писали Dni.Ru, врачи рекомендуют воздерживаться от еды, питья и алкоголя в течение трех часов перед сном. Эксперты также советуют не пользоваться в спальнях планшетами и смартфонами.