После разрыва с Питтом Джоли набросилась на Трампа

Актриса Анджелина Джоли всерьез озаботилась вопросами внешней политики. На этот раз в поле ее зрения попал американский лидер Дональд Трамп.

Анджелина Джоли, которая переживает непростой бракоразводный процесс с Брэдом Питтом, раскритиковала указ президента США Дональда Трампа о мигрантах. Голливудская звезда назвала инициативу главы государства играми с огнем, сообщает The New York Times.

По ее мнению, менее 1% от всех мигрантов в мире когда-либо переселятся в США. "Это неправда, что наши границы перегружены беженцами, и то, что их плохо проверяют", – заявила актриса.

Напомним, что Джоли и Питт решили развестись в сентябре 2016 года. В декабре они заключили договор, касающийся детей. Как писали Dni.Ru, ради них Брэд согласился терпеть унизительные требования Анджелины. В частности, она отстояла право на единоличную опеку над отпрысками.

Тем временем актер и ведущий реалити-шоу "Ученик знаменитости" на телеканале NBC Арнольд Шварценеггер предложил Дональду Трампу поменяться местами. "Вы должны заняться шоу, ведь Вы, похоже, большой эксперт по рейтингам. А я позабочусь о Вашем месте. Люди наконец-то смогут спать спокойно", – заявил Железный Арни в видеоролике, опубликованном в Twitter.

Впрочем, не все голливудские звезды критично настроены по отношению к новому главе Белого дома. Мэттью Макконахи призвал коллег по кинематографу вести себя конструктивно с 45-м президентом США.

По его словам, вражда с Трампом не принесет ничего хорошего, пишет Life.ru. "Выбора уже нет, он наш президент. Даже если вы не согласны с его принципами, нужно подождать и сравнить его слова с делами", – заявил Макконахи.

Напомним, что накануне и после инаугурации Дональда Трампа в США прошли массовые акции протеста. В них приняли участие многие американские знаменитости, в том числе Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Майкл Мур и Мэрил Стрип.

