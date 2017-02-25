Весна принесет в Москву потепление и дожди

В столице в первый день весны потеплеет до плюс 7 градусов. Как сообщили в Гидрометцентре России, 1 марта будет облачно, днем пройдет небольшой дождь, ожидается ветер с порывами до 10 метров в секунду, передает ТАСС.

В последние дни зимы также будет комфортная погода. 28 февраля в Москве ожидается от 1 до 3 градусов тепла, местами небольшие осадки. В целом февраль оказался теплее климатической нормы.

Фактическая температура месяца по данным метеонаблюдений составила минус 5,3 градуса. С начала февраля в мегаполисе выпало 32 миллиметра осадков. Месячная норма – 36 миллиметров – может быть выполнена в оставшиеся дни февраля.



