Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве

В столице на 20 февраля объявлен желтый уровень опасности: ожидается мокрый снег, дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду, передает сетевое издание m24.ru. Метеорологи предупредили о возможном образовании наледи на дорогах. Температура днем составит около +3.
Днем ранее в Москве также действовал желтый уровень опасности. Это третий из пяти уровней. Его объявляют, когда погода считается потенциально опасной для людей.
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