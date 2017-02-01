Евросоюз снова оставил Украину с носом

Европарламент отложил голосование по введению безвизового режима для Грузии. Это серьезно повлияет и на решение о предоставлении безвиза гражданам Украины.

Европарламент перенес голосование на неопределенный срок по неким техническим причинам, которые не называются. Решение по безвизовому режиму для Грузии должно было обсуждаться на пленарной сессии в Брюсселе завтра, 2 февраля. Планировалось, что граждане Грузии смогут посещать страны ЕС без виз на месяц раньше украинцев. Это должно было произойти в апреле 2017 года.

В январе решение о предоставлении гражданам Грузии и Украины права на безвизовый въезд в Европу поддержал Комитет Европарламента по внутренним делам и гражданским свободам. Тогда было заявлено, что все необходимые условия со стороны Киева были выполнены. Но, по данным депутата Европарламента Ребекки Хармс, сейчас последней страной, которая тормозит предоставление безвиза Украине, остается Франция. По правилам ЕС, в случае если хотя бы одна страна заблокирует принятие решения, украинцам придется ожидать новых сроков.

На Украине уверены, что процесс получения безвизового режима со странами Европейского союза приближается к финалу. Но на самом деле это не так. Вопрос встал на повестку дня еще в 2008 году, во времена президентства Виктора Ющенко. Нынешнее правительство Украины начало процесс продвижения безвизового режима сразу после прихода к власти в 2014 году. Его успешное решение позиционируется как главное завоевание европейского выбора страны, но только процесс этот затянулся из-за того, что не все страны ЕС готовы открыть свои двери украинцам.

Единственным препятствием, которое может отменить безвизовый режим или отсрочить его введение, эксперты называют сложную ситуацию с мигрантами в Европе. Миграционные волны сирийских беженцев, захлестывающие европейский континент, серьезно осложнили положение дел в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом.

Кроме того, статус Украины остается достаточно спорным из-за непростой ситуации с самопровозглашенными республиками на юго-востоке страны. Не исключено, что причиной очередной отсрочки голосования в Европарламенте стало резкое обострение обстановки на линии разграничения в Донбассе.